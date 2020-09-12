2020/09/12 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستمرار تصاعد الإصابة وسط إنخفاض مستوى الوفيات بكورونا بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة 4106 اصابة جديدة وشفاء 3887 حالة من كورونا مع 60 حالة وفاة خلال الموقف الوبائي ليوم امس السبت.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس انه (تم فحص 18949 في مختبرات العراق كافة ، حيث تم تسجيل […]

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