الريال الإيراني يسجل انخفاضا جديدا أمام الدولار في ظل معاناة اقتصادية

2020/09/12 | 21:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد، اليوم السبت، في ظل معاناة الاقتصاد نتيجة وباء كورونا والعقوبات الأمريكية.

وذكر موقع “بونباست دوت كوم” لأسعار صرف العملات الأجنبية، أن “الدولار بيع بما يصل إلى 263500 ريال في السوق السوداء مقابل 257 ألفا أمس الجمعة”.

وخسرت العملة الإيرانية زهاء 49% من قيمتها في 2020، بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران، في ظل أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

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