2020/09/12 | 21:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/طرح الفنان اللبناني فضل شاكر ، اليوم ، أغنية جديدة باللهجة المصرية ، وتحمل اسم”وش الطيب”، عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب الشهير.وبعد مرور ساعات قليلة على طرحها ، حصد أكثر من 10 آلاف مشاهدة ، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور بشكل كبير ، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“وش طيب” لفضل شاكر تقترب من 11 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“وش طيب” لفضل شاكر تقترب من 11 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).