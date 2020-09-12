الخدمات النيابية تعلق على قرار القضاء بايقاف تجديد عقود النقال

2020/09/12 | 21:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]علقت لجنة الخدمات النابية، السبت،على قرار مجلس القضاء الاعلى في ايقاف تجديد عقود شبكات الهاتف النقال في العراق.

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