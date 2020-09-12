آغا: وجود البيشمركة إلى جانب القوات الاتحادية بالمناطق المتنازع عليها حق قانوني دستوري

2020/09/12 | 21:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية هريم كمال آغا، إلى تنفيذ اتفاقية نشر قوات مشتركة من الجيش الاتحادي والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها.

وأكد آغا في تصريح، ان الاتفاق حول نشر قوات مشتركة في تلك المناطق التي تشهد فراغا أمنيا، تم في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، مبينا ان عدم دخول الأوامر السابقة، بنشر القوات المشتركة حيز التنفيذ الميداني على أرض الواقع، أدى الى تحول المناطق الشاغرة بين القوات الاتحادية والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها، الى معسكرات ومراكز تدريب ومعاقل للتنظيمات الإرهابي، فيما لفت آغا الى أن وجود البيشمركة مع الجيش في المناطق المتنازع عليها حق قانوني ودستوري وفق المادة مئة واربعين من الدستور العراقي.

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