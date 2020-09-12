مركز الإعلام الرقمي يدعو مجلس النواب لإقرار قانون المبرمجين في العراق

2020/09/12 | 21:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من أجل دعم التحول الرقمي والارتقاء بقطاع تكنولوجيا المعلومات في العراق، دعا مركز الإعلام الرقمي، مجلس النواب لإقرار قانون المبرمجين.

وقال المركز في بيان ان على مجلس النواب إدراج قانون نقابة المبرمجين على جدول أعماله خلال الفصل التشريعي الحالي، من أجل إقراره لكونه يهتم بشؤون شريحة كبيرة من المبرمجين ممن يعملون في القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى ان هذا القانون سيعزز عملية الارتقاء بقطاع الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في البلد، وبالتالي سيُسهم في تطوير صناعة الحلول البرمجية والرقمية وأنظمة الحكومة الالكترونية.

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