متهم يتصادم مع شرطة البصرة ويقتل نفسه برمانة يدوية

2020/09/12 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اصطدم احد المتهمين مع قوة امنية داهمته في خور الزبير في محافظة البصرة قبل ان يقتل نفسه بتفجير رمانة يدوية.وقال بيان صادر عن مديرية شرطة البصرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” قوة امنية داهمت احد المتهمين المطلوبين بقضايا السرقة والسطو المسلح في خور الزبير ، واثناء عملية اعتقاله اطلق […]

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