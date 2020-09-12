دولة اوربية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم

2020/09/12 | 21:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لأول مرة منذ بداية الجائحة، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في فرنسا عتبة العشرة آلاف.

وأعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا مساء اليوم السبت عن رصد 10561 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يحطم الرقم القياسي السابق (9843 إصابة) الذي تم تسجيله الخميس الماضي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد منذ أمس بواقع 17 حالة جديدة.

وبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا 373911، بمن فيهم 30910 حالات وفاة.

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