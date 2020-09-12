البريميرليغ.. صلاح يقود ليفربول إلى الفوز الصعب

2020/09/12 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول الإنكليزي لتحقيق فوز صعب على ضيفه ليدز يونايتد (4-3) في أولى مباراة حامل اللقب، ضمن الموسم الجديد للدوري الإنكليزي الممتاز بكر ة القدم.

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