2020/09/12 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب البحث في تاريخ الطائفية في العراق ليس بالصعب وبخاصة بعد تشكيل الدولة العراقية ولهذا نقول ان الطائفية لم تكن في السابق بالشكل الذي انتجت ما بعد الاحتلال الأمريكي 2003 واسقاط النظام البعثي القومي والذي تأسس من قبل اشخاص من مكونات مذهبية ودينية دون التخصص في طائفة او مذهب معين، النظام الملكي الذي جرى الاتفاق على تعيين الملك وجاء بتوافق معروف وطوال العهد الملكي ما عدا الملك، شغلت المناصب الأساسية بما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاء الطائفية وداء احزابها الدينية السياسية - مصطفى محمد غريب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاء الطائفية وداء احزابها الدينية السياسية - مصطفى محمد غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).