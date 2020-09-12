2020/09/12 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اثارت زراعة نبتة "دوار الشمس" في الجزرات الوسطية، عند المدخل الشمالي الغربي لمحافظة ديالى، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما بررت بلدية بعقوبة هذا العمل بمحاربة الملوحة التي تعاني منها اراضي المحافظة.

وقال خليل حسن موظف حكومي متقاعد في حديث لـ( بغداد اليوم)،إن "كل دول العالم تحرص على زراعة أجمل الاشجار في الجزرات الوسطية، الا أن زراعة نبتة دوار الشمس في الجزرات الوسطية، عند المدخل الشمالي الغربي لمحافظة ديالى، ظاهرة غير مسبوقة".

واضاف حسن أن "الامر اثار الامتعاض والسخرية في آن واحد بمواقع التواصل الاجتماعي".

من جهته رأى سيف اللهيبي، وهو طالب جامعي، أن "تأهيل طريق بعقوبة –الغالبية يمثل اهم مداخل محافظة ديالى صرفت عليه مليارات الدنانير لتطويره لكنه بقي على حاله للأسف الشديد".

وتساءل اللهيبي قائلا :"هل يعقل أن تزرع نبتة دوار الشمس بدلا عن الاشجار الاخر في الجزرات الوسطية؟".

وتابع أن "الامر بالفعل يدفع الى السخرية وهذا ما حصل في مواقع التواصل الاجتماعي".

إلى ذلك اشار مهدي حسن، وهو مهندس زراعي متقاعد إلى أن "نبتة دوار الشمس من النباتات المعروفة بكونها تمتص ملوحة الارض وتساعد على الخصوبة، وهذا السبب قد يقف وراء زراعتها في الجزرات الوسطية بمحافظة ديالى"، مبينا أن "المواطن من حقه أن يتساءل لماذا تمت زراعة هذه النبتة في الجزرة الوسطية".

من جهة أخرى بررت مديرية بلدية بعقوبة عملها هذا إلى أن "زراعة نبتة دوار الشمس جاءت من أجل تقليل الملوحة وخلق ظل للأشجار الدائمية التي زرعت قرب عباد الشمس خلال اشهر الصيف الحارة جدا".

واوضحت مديرة بلدية بعقوبة، منى الشمري، خلال حديثها لـ(بغداد اليوم)، أن "كوادر بلدية بعقوبة بدأت من اليوم برفع النبتة من الجزر الوسطية بعد انتهاء الحاجة منها".

وتابعت الشمري أن "الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي محترمة لكن كانت تجربة ناجحة ووضع التربة تغير بشكل كبير".

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