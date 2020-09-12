باربعينية انفجار المرفأ .. محتجون يطالبون باستقالة الرئيس اللبناني

2020/09/12 | 21:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اندلعت مواجهات واطلقت عيارات نارية ، خلال تظاهرة نظمها مئات اللبنانيين، قرب القصر الرئاسي في بعبدا، احتجاجا على ادارة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الهائل قبل 40 يوما.وطالب محتجون خلال التظاهرة ، التي انطلقت من امام قصر العدل باتجاه القصر الرئاسي بمناسبة مرور 40 يوما على انفجار المرفأ ، باستقالة الرئيس ميشال عون.وادى انفجار كبير في مرفأ بيروت بداية الشهر الماضي ، الى مقتل مايقرب من 170 شخصا واصابة الآلاف والحاق اضرار مادية باغلب احياء العاصمة./انتهى3

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