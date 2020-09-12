الاعلان عن تشكيل سياسي عربي جديد في كركوك

2020/09/12 | 21:56 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/ اعلن في كركوك،عن تشكيل سياسي جديد للعرب ، باسم ( الهيئة التنسيقة العربية )، ممثلا للمكون العربي الشيعي في المحافظة.واكدت( الهيئة التنسيقة العربية ) انها "هي الجهة المخولة عن التفاوض في ما يخص تقاسم السلطة في المحافظة والمطالبة بكافة حقوق ذلك الطيف وفق القوانين والدستور ، بما يخدم المصلحة الوطنية ويضمن المشاركة الواسعة لكل المكونات في ادارة المحافظة والحفاظ على امنها " .ودعا المتحدث باسم التيار الصدري عضو الهيئة التنسيقية العربية محمد اللامي في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من اعضاء الهيئة ،المكونات كافة والقوى السياسية في محافظة كركوك الى "التوحد ورص الصفوف وفق القواسم الوطنية ونبذ اسباب الاختلاف والتشتت و خوض العملية الديمقراطية بشكل شفاف ، بما يعطي للجميع تمثيلا عادلا ".واكد :" ان الهيئة "مع اي مشروع وطني يهدف الى تقدم العملية السياسية في كركوك و اخراجها مما هي فيه من ازمات ، و مع اي جهد وطني يسعى الى استقرارها و بنائها و التخلص من آثار و مخلفات الماضي ،وفتح صفحة جديدة عنوانها المحبة والتاخي".انتهى

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