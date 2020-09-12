هاترك صلاح يقود ليفربول لنيل العلامة الكاملة امام ليدز يونايتد

2020/09/12 | 21:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / سجل اللاعب المصري في صفوف ليفربول الانكليزي محمد صلاح ثلاثية / هاتريك/ منها اثنتان بضربتي جزاء ، ليقود فريقه للفوز على ليدز يونايتد بمباراة مثيرة برباعية لثلاثة.سجل اهداف ليفربول كل من محمد صلاح في الدقائق 9 و33 و88 وفان ديك في الدقيقة 29.بينما سجل اهداف ليدز كل من هاريسون 12 وباتريك 30 وماتيوز 66.ونال بطل دوري الموسم الماضي اول 3 نقاط./انتهى3

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