شرطة البصرة تحرر فتاة مختطفة وتقبض على الخاطفين

2020/09/12 | 21:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف /..اعلنت مديرية شرطة البصرة ، السبت ، عن تحرير فتاة مختطفة والقاء القبض على الخاطفين .وذكر بيان اوردته المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مفارز مكافحة الاجرام وبعد التحري وجمع المعلومات تمكنت من تحرير فتاة مختطفة والقاء القبض على متهمين اثنين قاما باختطافها “.ولفت الى ” احالة […]

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