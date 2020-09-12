وزارة الدفاع تنفي ضم 15 ألف متطوع إلى صفوف الجيش

2020/09/12 | 21:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر نفي الوزارة بعد معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الترا عراق - فريق التحرير

نفت وزارة الدفاع، السبت، موافقة الوزير جمعة عناد على تطوع آلاف الأشخاص بصفة جنود ضمن وحدات الجيش.

وذكرت الوزارة في بيان، 12 أيلول/سبتمبر، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي روجت معلومات عن موافقة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش على تطوع 15 ألف عنصر بصفة جندي، وهي معلومات عارية عن الصحة".

وأضاف البيان، أن "الأخبار الخاصة بالوزارة يتم نشرها عبر موقع وزارة الدفاع الرسمي (www.



Mod.mil.iq) وعبر صفحتها على مواقع التواصل (الفيس بوك- تويتر- انستغرام) وعبر قناتها على (التيليغرام)".

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