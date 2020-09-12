20 ألف أجير يومي على موعد مع تحويلهم إلى عقود في إحدى المحافظات

2020/09/12 | 22:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية تربية البصرة، السبت، تشكيل لجنة خاصة لمراجعة مسوَّدة عقود الأجراء اليوميين في تربية البصرة.

وقال مدير عام تربية البصرة عبد الحسين سلمان، إنه “من الضروري إنجاز صيغة العقد النهائي لعقود الأجراء اليوميين في تربية المحافظة خلال المدد المحددة وفقاً لتوجيهات المحافظ أسعد العيداني، بغية توقيع العقد بما يضمن حقوق المشمولين”.

واشار الى “نشر مواعيد المراجعة لإكمال إجراءات التعاقد في وقت لاحق على صفحة في وسائل الإعلام الإلكتروني”.

وأضاف: “أعداد العاملين بأجر يوميّ ضمن تمويل إيرادات المنافذ الحدودية في المحافظة بلغ أكثر من 20 ألف موظف ومدرس التحقوا في الدوام الرسمي مطلع العام الجاري”.

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