2020/09/12 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشييع مهيب لجثمان الكابتن من أربيل إلى بغداد بغداد- ساري تحسين شيعت أربيل امس السبت عبر موكب مهيب جثمان الكابتن ناظم شاكر ليتم نقله إلى بغداد حيث يوارى الثرى في مقبرة الكرخ. وحملت السيارة التي رافقت جثمان شاكر العلم العراقي، فيما حملت بقية سيارات الموكب لافتات نعي تعبر عن حزن […]

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