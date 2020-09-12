2020/09/12 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة النجف تكشف جريمة بعد ساعات من وقوعها داخل مقبرة وادي السلام حادث قتل غامض وإلقاء القبض على الجناة في بغداد بغداد- الزمان النجف – سعدون الجابري كشفت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، امس السبت، تفاصيل حادث قتل غامض في العاصمة، وإلقاء القبض على الجناة.وقالت المديرية في بيانٍ ، إنه (بعد […]

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