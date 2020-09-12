بالوثيقة.. الجشعمي يقترح على الكاظمي أمراً يخص زيارة الاربعين

2020/09/12 | 22:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} خاطب النائب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون، خالد الجشعمي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعادة النظر بقرار منع دخول الزائرين الاجانب الى العراق في ذكرى اربعينية الامام الحسين {عليه السلام}.وجاء في وثيقة الجشعمي، حصلت {الفرات نيوز} على نسخة منها، مجموعة من الإقتراحات والإجراءات الكفيلة بضبط وإنجاح هذه الزيارة المقدسة لما فيها من أثر على النفوس المؤمنة".واكد الجشعمي على" مساهمة هذه الزيارة المقدسة في تحريك العجلة الإقتصادية للقطاع الخاص الذي تضرر بشكل واضح في الأشهر المنصرمة".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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