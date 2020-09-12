مستشار الكاظمي: 4 مفاهيم جديدة ركزت عليها زيارة رئيس الوزراء إلى إقليم كوردستان

2020/09/12 | 22:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبدالحسين الهنداوي، السبت، ان زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى إقليم كوردستان فتحت مرحلة جديدة في التفاهم والتعاون وركزت على 4 مفاهيم للعلاقة بين المركز والإقليم.

وذكر الهنداوي في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (12 أيلول 2020)، إن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إقليم كوردستان لم تكن تقليدية باعتبارها فتحت مرحلة جديدة في التفاهم والتعاون على أساس الدستور والمصالح الوطنية العليا".

وأضاف مستشار الكاظمي، أن "الزيارة شهدت التركيز على ضرورة التفاهم الوطني وتوحيد المواقف لحل الملفات العالقة والتنسيق الأمني والتحضير للانتخابات المبكرة".

وتابع الهنداوي، أن "الرؤية التي حملها الكاظمي فيها مفاهيم جديدة للعلاقة بين المركز والإقليم"، مؤكدا أن "إقليم كوردستان جزء من الشعب العراقي، وإن هموم العراقيين وقضاياهم ذاتها في كل مكان من البلاد، وفي مقدمتها الحاجة لبناء الدولة العراقية واقتصادها ونظامها الإداري بالشكل الأفضل".

وزاد، أن "زيارة الكاظمي جاءت أيضا لتساعد في تهيئة المناخ لحياة سياسية إيجابية، تخدم لتسهيل تصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات الجديد وتعزيز قدرات واستقلالية مفوضية الانتخابات وتعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية المقبلة قبل إجرائها في 6 حزيران للعام المقبل وبما يؤمن إجراءها بشكل نزيه".

جدير بالذكر ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عاد مساء أمس الى بغداد، بعد جولة هي الاولى له إلى إقليم كوردستان، منذ توليه رئاسة الحكومة في أيار الماضي.

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