صلاح يقود ليفربول للفوز على ليدز يونايتد

2020/09/12 | 22:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

سجل اللاعب المصري في صفوف ليفربول الانكليزي محمد صلاح ثلاثية / هاتريك/ منها اثنتان بضربتي جزاء ، ليقود فريقه للفوز على ليدز يونايتد بمباراة مثيرة برباعية لثلاثة.

سجل اهداف ليفربول كل من محمد صلاح في الدقائق 9 و33 و88 وفان ديك في الدقيقة 29.

بينما سجل اهداف ليدز كل من هاريسون 12 وباتريك 30 وماتيوز 66.

ونال بطل دوري الموسم الماضي اول 3 نقاط.

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