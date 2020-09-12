الخدمات النيابية تشيد بدور القضاء العراقي في إيقاف تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال

2020/09/12 | 22:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اشادت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، السبت، بقرار مجلس القضاء الاعلى في ايقاف تجديد عقود شبكات الهاتف النقال في العراق.

وعبرت اللجنة في بيان تلقته /المعلومة/، عن اشادتها بالجهود البناءة للقضاء العراقي في إيقاف هدر المال العام من خلال منع تجديد عقود شركات الهاتف النقال.

وبينت اللجنة ان “الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلد ، تحتم البحث عن حلول لتعضيد ايرادات الدولة المالية ، وان قرار إيقاف التجديد يمثل فرصة كبيرة لانعاش وضع البلد الاقتصادي وتحسين موارده المالية وذلك من خلال إستيفاء حقوق الدولة من الديون المترتبة على هذه الشركات ، وانصاف المواطن برفع كاهل الرسوم الضريبية عنه ، وخفض تعرفة الاتصال داخل العراق وخارجه”.



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