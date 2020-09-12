اتفاق مبدئي بين بغداد وأربيل على تمثيل الحكومة الاتحادية بإدارة منافذ الإقليم

2020/09/12 | 22:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر مطلعة عن توصل لجان من حكومتي بغداد وأربيل لاتفاق مبدئي على تمثيل الحكومة الاتحادية في إدارة المنافذ الحدودية.

وقالت المصادر أن الوفدين اتفقا مبدئياً على عدد من النقاط، من بينها تمثيل الحكومة الاتحادية في إدارة المنافذ الحدودية للإقليم وتسليم خمسين بالمئة من عائدات هذه المنافذ لبغداد فضلا عن تسليم مئتي وخمسين ألف برميل من نفط كردستان يوميا إلى بغداد.

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