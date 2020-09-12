الاعلام الامني: انفجار استهدف رتلا لاحدى الشركات المتعاقدة مع التحالف في صلاح الدين

2020/09/12 | 22:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، انفجار عبوة ناسفة على رتل لاحدى الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "عبوة ناسفة انفجرت على رتل لاحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، في قرية الرياش بمحافظة صلاح الدين، مما ادى الى تضرر إحدى العجلات وإصابة احد المواطنين الذي يعمل سائق مع الشركة".

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