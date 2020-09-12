انفجار عبوة ناسفة على رتل لاحدى الشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي

2020/09/12 | 22:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني مساء السبت ، عن انفجار عبوة ناسفة على رتل لاحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، في قرية الرياش بمحافظة صلاح الدين، مما ادى الى تضرر إحدى العجلات وإصابة احد المواطنين الذي يعمل سائق مع الشركة.

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