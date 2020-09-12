العراق.. تدمير عربات لداعش والقبض على خمسة عناصر

2020/09/12 | 22:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف الحمداني أن أحد العناصر كان يعمل في فرع الحسبة التابع للتنظيم، فيما يعمل آخر بالفرع الأمني، أما البقية فكانوا تابعين لديوان “ال

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