انفجار عبوة ناسفة على رتل للتحالف الدولي في صلاح الدين

2020/09/12 | 22:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، تعرض رتل لإحدى الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي في العراق، لانفجار عبوة ناسفة.



وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 أيلول 2020)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، في قرية الرياش بمحافظة صلاح الدين، مما أدى إلى تضرر إحدى العجلات وإصابة احد المواطنين الذي يعمل سائق مع الشركة".

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