الحشد الشعبي ينقل ٥٠٠ متوفي من ضحايا كورونا الى المقابر الخاصة

2020/09/12 | 22:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ النجف الاشرف

اكدت فرقة الامام علي القتالية (اللواء الثاني في الحشد الشعبي)، السبت، ان ٥٠٠ متوفي من ضحايا كورونا تم نقلهم من المقبرة التي خصصت اليهم الى المقابر الخاصة بعد قرار اللجنة الوطنية للصحة والسلامة وخلية الأزمة في النجف الاشرف.

وقال المستشار الإعلامي للفرقة طاهر الموسوي لـ /المعلومة/، ان “فرقة الامام علي باشرت وبعد وصول كتاب اللجنة الوطنية للصحة والسلامة وقرار خلية الازمة في النجف بالسماح لذوي ضحايا كورونا لنقل جثامين ذويهم من المقبرة التي خصصت إليهم الى المقابر الخاصة وفق الضوابط التي وضعتها خلية الازمة”.

واضاف الموسوي ان “عملية نقل الجثامين تجري بانسيابية عالية، والمقبرة باقية لمن يريد الدفن فيها”، مؤكدا ان عدد الذين يرغبون بنقل ذويهم من ٥٠٠- ٧٠٠ فقط من أصل ٤٠٠٠ جثمان مدفون في المقبرة.



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