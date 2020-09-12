استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي في صلاح الدين بعبوة ناسفة

2020/09/12 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسفة في صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان عبوة ناسفة انفجرت على رتل لاحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، في قرية الرياش بمحافظة صلاح الدين، مما ادى الى تضرر احدى العجلات واصابة سائق في الشركة "./انتهى3

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