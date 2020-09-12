/ نينا / تنشر اول صورة لقبر النجم الراحل ناظم شاكـر

2020/09/12 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، اول صورة لقبر النجم الدولي المدرب السابق ناظم شاكـر ، ب في مقبرة الكرخ الاسلاميـة .وتوفي النجم الدولي ناظم شاكر مساء امس، في احد مستشفيات مدينة اربيل متأثرا بمضاعفات وباءكورونا .



ووري جثمانه الثرى في مقبرة الكرخ مساء اليوم ./انتهى5

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