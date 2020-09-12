المحاضرون المجانيون في ميسان يعتصمون امام تربية المحافظة

2020/09/12 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / اعتصم المحاضرون المجانيون في ميسان امام مديرية تربية المحافظة ، مساء اليوم السبت، مطالبين بتحويلهم الى عقود وزارية اسوة بالمحافظات الاخرى ./انتهى

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