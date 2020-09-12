الكاظمي..وزيارة كردستان.. و ” عهد جديد من الانفتاح ” !!

2020/09/12 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب التجربة النموذجية الرائدة في كردستان، تشكل مصدر فخر لكل العراقيين ، وتكاد تكون أنموذجا يسر كل دول المنطقة، وليس العراق فحسب، وزيارة الكاظمي لها ، تكتسب أهمية خاصة ، إذ انه رئيس الوزراء العراقي الوحيد الذي تفقد كل معالم الحياة في الأقليم، في أقصى بقعة منه، وأطلع بنفسه على معالم الجمال والروعة التي […]

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