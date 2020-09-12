نوال الزغبي تواصل هجومها على الحكومة اللبنانية: المافيا الي حاكمتنا

2020/09/12 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/تواصل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مهاجتمها للحكومة اللبنانية، وخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت الثالث ، الذى وقع الخميس الماضي.حيث علقت عما حدث حينها ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، قائلة:” قولكن شو عم يحرقوا الله لا يوفقكن كيف عم بتموتونا، بعدما نشرت مقطع فيديو للحريق.وأضافت فى تغريدة أخرى ، […]

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