فشل امريكا في مواجهة جائحة كورونا - جواد الديوان

2020/09/12 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_الديوان اشارت دراسة عالمية في تشرين الثاني 2019 بان الولايات المتحدة الامريكية افضل امة في الاستحضارات لمواجهة كارثة بايولوجية عالمية.



وبعد اقل من سنة، الولايات المتحدة الامريكية الدولة الاولى في العالم في عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).الفشل توضح في بطء بدايات الفحوصات والافتقار الى مواد الفحص وكذلك معدات الحماية الشخصية والادوية والاجهزة.



وقاوم الامريكيون ارتداء الكمامات واتخ ......





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