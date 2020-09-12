بالصورة .. قبر النجم الراحل ناظم شاكـر

2020/09/12 | 22:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اول صورة لقبر النجم الدولي المدرب السابق ناظم شاكـر ، في مقبرة الكرخ الاسلاميـة .

وتوفي النجم الدولي ناظم شاكر مساء امس، في احد مستشفيات مدينة اربيل متأثرا بمضاعفات وباءكورونا .



ووري جثمانه الثرى في مقبرة الكرخ مساء اليوم .

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