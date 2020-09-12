بالصور.. شرارة مستطرقة تشعل النيران بـ3 شاحنات نفطية في ديالى

2020/09/12 | 22:37 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} التهمت النيران، السبت، 3 عجلات لنقل المشتقات النفطية في ديالى.





وذكرت مديرية المرور العامة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" تمكن مفارزها من إخماد حادث حريق اندلع في ثلاثة عجلات مخصصة لنقل المشتقات النفطية محجوزة في ساحة مركز شرطة سويد محملة ببقايا مادة النفط الاسود نتيجة تطاير شرار نار من بزل محترق محاذي للمركز".

واضافت" حيث تمكنت الفرق من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بوقت قياسي قصير والحد من توسعها وانتشارها إلى باقي العجلات المجاورة ومنع وصول النيران إلى بناية المركز وبدون اي أضرار بشرية".

وفاء الفتلاوي

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