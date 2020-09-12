البرلمان يوجه باستضافة وزير التجارة.. والأخير يعلل الأسباب

2020/09/12 | 22:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، أنها ستستضيف وزير التجارة والكادر المتقدم في الوزارة الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، للوقوف على أسباب عدم وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المواطن.

وذكر عضو اللجنة، علي سعدون اللامي، في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (12 أيلول 2020)، إن "رئاسة مجلس النواب وجهت باستضافة وزير التجارة والكادر المتقدم للوزارة للوقوف على أسباب تلكؤ وعدم وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المواطن"، لافتا إلى أن "الاستضافة ستتم خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل لمناقشة الأسباب التي أدت إلى عدم وصول البطاقة التموينية".

وأضاف اللامي، أن "اللجنة أجرت اتصالات مع الوزير وعلل عدم وصول مفردات البطاقة التموينية بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لسد التعاقد".

وتابع عضو اللجنة، أن "الوزارة بدأت بمناقلة مادة الطحين بين المحافظات التي لا تمتلك تلك المادة لسد النقص الحاصل في تلك المحافظات"، مشيرا إلى أن "النقص بمفردات البطاقة التموينية يقتصرعلى الزيت والسكر وكذلك الرز".

وأوضح اللامي، أن "هنالك مقترحات عديدة لإنتاج مادة الرز والسكر محليا لضمان سد حاجة المواطن من هذه المنتجات وتوزيعها على المواطن".

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