2020/09/12 | 22:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] استلهم مجموعة علماء فكرة تنفيذ عين إلكترونية تدعم البشرية من فلم "أكس مان" الشهير، ليبتكروا نموذجا أوليا لعدسة لاصقة من شانها أن تقدم للإنسان ميزات كبيرة وخارقة في المستقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدسة عين تتحكم بالأجهزة... علماء يقلبون الموازين باختراع جديد ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدسة عين تتحكم بالأجهزة... علماء يقلبون الموازين باختراع جديد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).