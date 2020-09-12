"اعتداء شائن على الكرامة الإنسانية".. الخارجية الأميركية تعلق على إعدام المصارع الإيراني

2020/09/12 | 22:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ترامب في تغريدة على تويتر "علمت أنّ إيران تستعدّ لإعدام نجم كبير في المصارعة، نافيد أفكاري، 27 عاما، وكلّ ما فعله هو أنّه شارك فحسب في تظاهرة مناهضة للحكومة".

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