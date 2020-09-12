تحذير.. فيديو مفبرك منسوب لقناة التغيير

2020/09/12 | 22:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توضيح من قناة التغيير..بهدف تضليل الرأي العام..



قامت إحدى الصفحات المغرضة بنشر تقرير لقناة التغيير ووضعت عليه شريط إخباري لا يمت للقناة بصلة..القناة تحتفظ بحق الرد قانونيا على كل من يستخدم اسمها لأغراض تسيء للعمل الصحفي والمهنية الإعلامية..



وتدعو متابعيها الى توخي الدقة في نقل كل ما يتعلق بالقناة من أخبار او مقاطع مصورة تنشر على منصاتها الإعلامية…

في مايلي رابط تقرير قناة التغيير حول المشاجرة في مطار بغداد الدولي:

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