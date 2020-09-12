القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية في نينوى

2020/09/12 | 22:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ نينوى

اعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، السبت، عن القاء القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية.

وذكر الحمداني في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال التفتيش والتدقيق الامني للاشخاص والعجلات تمكنت من القاء القبض على ( خمسة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية”.

واضاف ان “الارهابيين بينهم الداعشي ( ب ص ح ع ) والذي كان يعمل فيما يسمى ( الحسبة ) والداعشي ( ع ز ط ع ) الذي كان فيما يسمى ( الامنية ) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند والمعسكرات العامة ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.

وبين ان ”الارهابيين قد تم القبض عليهم في سيطرة (النصر) طريق موصل _ بغداد جنوبي مدينة الموصل”.



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