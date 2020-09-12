إصابة دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا

2020/09/12 | 23:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي أتلتيكو مدريد إصابة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني بفيروس كورونا وفقًا لنتائج الاختبارات التي أجريته له مؤخرا.وأكده البيان أن المدرب الأرجنتيني لم يظهر أي أعراض وسيخضع للعزل المنزلي.وكان نادي أتلتيكو مدريد أنهى معسكره بمدينة سيجوفيا، وعاد إلى العاصمة الإسبانية بسبب رصد حالة إصابة بفيروس كورونا.وأجريت، يوم الخميس اختبارات كورونا، وظهرت نتائجها يوم الجمعة، لتكشف عن هذ الحالة الإيجابية الوحيدة والتي حدثت، وفقا للنادي، في محيط العائلة وقبل بدء المعسكر، وسيخضع جميع أعضاء الفريق الأول والأشخاص المخالطين للمصاب إلى اختبارات أخرى، ولحين ظهورالنتائج، لن يستأنف أتلتيكو مدريد تدريبات التحضير للدوري.وكان قد انضم كل من البرتغالي جواو فليكس والإنجليزي كيران تريبيير والمونتينغري ستيفان سافيتش والحارس الكرواتي إيفو غربيتش الأربعاء لتدريبات فريقهم أتلتيكو مدريد الإسباني في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد (2020-21)، وقبل أيام من انطلاق الليغا.ولن يخوض أتلتيكو مدريد، مواجهة الجولة الأولى في الدوري الإسباني، هذا الأسبوع، أمام فريق إشبيلية، نظرا لخوض الفريقين مباريات فى المسابقات الأوروبية، بشكل متأخر.وانطلق الموسم الجديد من الليغا 2020 – 2021، اليوم السبت، وكان ريال مدريد، قد توج بلقب المسابقة الموسم الماضي، على حساب غريمه التقليدي برشلونة.Mohameed

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