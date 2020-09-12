الدفاع تصدر تنويها بشأن فتح باب التطوع

2020/09/12 | 23:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نفت وزارة الدفاع، السبت، الانباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول فتح باب التطوع بصفة جندي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (12 أيلول 2020)، انها "تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من خبر مفاده بانه تمت موافقة وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش على التطوع بصفة جندي بتاريخ 15/ 10/ 2019 بعدد 15000 شخص وسيتم اعلان الاسماء على موقع الوزارة".

وأكدت الوزارة في بيانها، ان "هذا الخبر لا اساس له من الصحة وإن الاخبار الخاصة بالوزارة يتم نشرها عبر موقع وزارة الدفاع الرسمي (www.



Mod.mil.iq) وعبر صفحتها على مواقع التواصل (الفيس بوك- تويتر- انستغرام) وعبر قناتها على (التليغرام) لذا اقتضى التنويه".

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