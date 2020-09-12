سابقة من نوعها.. قرار سعودي بالسماح للنساء “السافرات” بالسير في الشوارع دون ملاحقات: عقوبات تنتظر “رجال الأمن” المخالفين

2020/09/12 | 23:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

في سابقة من نوعها، سمحت السلطات السعودية للنساء السافرات بالسير في شوارع المملكة دون ملاحقات أمنية، فيما توعدت السلطات عناصر الامن المخالفين للتوجيهات بالمعاقبة.

وبحسب وثيقة رصدتها “يس عراق” فإنه ابتداء من الـ23 سبتمبر/ ايلول الجاري سيكون متاحًا للنساء المواطنات والوافدات السافرات السير بشوارع المملكة دون ملاحقات، وفي كافة المناطق ماعدا مكة المكرمة والمدينة المنورة”.

🔴 عاجل،

قررت المملكة العربية السعودية إنهاء ملاحقة النساء السعوديات والوافدات لعدم ارتدائهن الحجاب بدءاً من يوم الأربعاء ٢٣ أيلول القادم.👇 pic.twitter.com/lwzDZ3PcwS

— Mazin Al-Eshaiker مازن الإشيقر (@MazinAlEshaiker) September 12, 2020

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