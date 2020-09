2020/09/12 | 23:16 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصبح المحترف النيجيري، كريستيان اوساغونا، خارج قائمة الفريق الرسمية المشاركة في البطولة بسبب تأخر فريق بيرسبوليس الايراني فيمنحه بطاقة الاستغناء الدولية برغم جهود الحصول على استثناء التسجيل، إلا ان لجنة المسابقات الاسيوية رفضت التمديد، واصرت علىالتمسك بالموعد المحدد نفسه ليصبح النيجيري خارج القائمة رسميا، فيما اكدت فحوصات اسبيتار ايضا اصابة اللاعب، علي يوسف، بقطعفي الرباط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الاسيوي يرفض تسجيل المحترف النيجيري اوسونغا في كشوفات فريق الشرطة بسبب تأخر الادارة بتسجيله رسمياً first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الاسيوي يرفض تسجيل المحترف النيجيري اوسونغا في كشوفات فريق الشرطة بسبب تأخر الادارة بتسجيله رسمياً) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الاسيوي يرفض تسجيل المحترف النيجيري اوسونغا في كشوفات فريق الشرطة بسبب تأخر الادارة بتسجيله رسمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).