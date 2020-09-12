فيدال يقترب من الانضمام إلى إنتر ميلان

2020/09/12 | 23:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أفادت مصادر، باقتراب المحترف التشيلي في صفوف برشلونة، أرتورو فيدال، من الانتقال لصفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وأشارت مصادر وفقاً لـ "إذاعة راك الإسبانية"، إلى أن فيدال ينتظر فسخ تعاقده مع برشلونة للسفر إلى إيطاليا للانضمام لفريقه الجديد.

ونوهت المصادر ذاتها إلى أن اللاعب صاحب الـ 33 عاماً يتجه للتنازل عن راتبه لينضم إلى صفوف إنتر في صفقة انتقال حر أو بمقابل مادي قليل.

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