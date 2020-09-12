"التوتر لا يساعد أحدا سوى الخصوم".. بومبيو يحذر من "انقسام الوحدة الأطلسية"

2020/09/12 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يذكر أن بومبيو قد أعلن في وقت سابق زيارة قبرص، سعيا للتوصل إلى حل سلمي ينهي التوتر المتزايد في منطقة المتوسط، بينما دعا تركيا إلى سحب قواتها.

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