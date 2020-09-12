2020/09/12 | 23:28 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنامج هـاتريك : ادارة الشرطة تفكر جدياً بتسمية الكابتن راضي شنيشل بديلاً للكابتن عبد الغني شهد بعد بطولة دوري ابطال اسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/12 | 23:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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