التعذيب من جديد.. مطالبات بتحقيق عاجل في وفاة معتقل بمركز مكافحة إجرام الرفاعي

2020/09/12 | 23:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالب النائب صادق السليطي، السبت، لجنة الامن والدفاع النيابية ووزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل بحادث وفاة أحد المحتجزين في مركز مكافحة الإجرام في الرفاعي بمحافظة ذي قار. وأكد السليطي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 أيلول 2020)، على "ضرورة الإسراع في الكشف عن ملابسات الحادث الذي راح ضحيته المحتجز المدعو (حيدر طالب سلمان الصريفي)، وبكل شفافية لإظهار الحقائق ومصارحة المواطنين".

وأضاف، أنه "في الوقت الذي نكن به بالشكر الجزيل لجميع صنوف قواتنا الأمنية في أداء واجباتها فأننا ندين ونستنكر اي جرائم تعذيب أو إجبار على الاعتراف لاي موقوف من أبناء الشعب العراقي، لان تلك الممارسات تخالف جميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وتعد جريمة يحاسب مرتكبها وفق قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل، والمتمثلة بجرائم التصفيات الجسدية والحرمان الشديد من الحقوق الأساسية والتعذيب والمعاملة المهينة والقاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية، والقتل العمد، واستعمال العنف".

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